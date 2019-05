Stiri pe aceeasi tema

- Agentia dpa comenteaza ca nu este clar daca decizia va duce la ruperea coalitiei de guvernamant intre Partidul Popular a lui Kurz si FPOe sau va atrage dupa sine doar demisia lui Strache din functia de vicecancelar.Scandalul a izbucnit vineri seara, cand revista Der Spiegel si ziarul Suddeutsche…

- Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care au provocat un val de indignare in tara,…

- Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost retinut de autoritatiile din Madagascar. Informatia a fost confirmata pentru cotidianul ZIUA de Constanta de surse judiciare. Aceleasi surse au precizat ca procedura va fi una asemanatoare cazului Elenei Udrea. Mai exact, incarcerarea va fi…

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei in timpul zborului, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit Mediafax.Cel puțin cinci persoane au fost ranite in urma incendiului,…

- Guvernul austriac si-a anuntat marti intentia de a adopta o relaxare fiscala mai ampla decat preconiza anterior, printre masuri fiind inclusa si o reducere a impozitului pentru companii de la 25% pana la 21%, transmite Reuters. Coalitia la putere in Austria, formata din conservatori si Partidul…

- Viceprimarul din Braunau am Inn, orașului austriac în care s-a nascut Adolf Hitler, a demisionat, marți, atât din funcție cât și din partidul de extrema-dreapta FPÖ, dupa ce a declanșat critici vehemente cu o poezie în care a comparat imigranții cu șobolanii, relateaza Reuters.Christian…

- Agentiile de spionaj britanica si olandeza si-au restrictionat semnificativ cantitatea de informatii pe care o impartasesc cu Viena in principal din cauza legaturilor dintre Partidul Libertatii (FPO), aflat la guvernare in Austria, si Rusia, sustine un deputat al opozitiei austriece, citat de Reuters,…