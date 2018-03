Austria se desolidarizează de scandalul expulzării diplomaţilor ruşi din diferite ţări ''Noi sustinem decizia de a-l rechema pe ambasadorul UE de la Moscova, dar nu adoptam masuri la nivel national. Dorim sa mentinem deschise canalele de comunicare cu Rusia'', au indicat intr-un comunicat comun cancelarul austriac Sebastian Kurz si ministrul afacerilor externe, Karin Kneissl. Ei au adaugat ca ''Austria este o tara neutra si se considera o punte intre Est si Vest''.



Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a indicat luni ca 14 tari membre ale UE au decis sa expulzeze diplomati rusi in semn de solidaritate cu Marea Britanie ca urmare a otravirii in aceasta tara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

