- In Austria vor fi convocate anul acesta alegeri legislative anticipate, dupa ce partenerul de guvernare al cancelarului conservator Sebastian Kurz, vice-cancelarul lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache, a demisionat in urma publicarii unei inregistrari cu camera ascunsa in care acesta…

- In Austria vor fi convocate anul acesta alegeri legislative anticipate, dupa ce partenerul de guvernare al cancelarului conservator Sebastian Kurz, vice-cancelarul lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache, a demisionat in urma publicarii unei inregistrari cu camera ascunsa in care acesta accepta…

