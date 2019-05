Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern interimar austriac va depune juramantul miercuri in fata presedintelui Alexander Van der Bellen, la o zi dupa demisia in bloc a ministrilor Partidului Libertatii (FPOe, de extrema dreapta) in urma scandalului 'Ibiza-gate', transmite dpa potrivit Agerpres. Noul cabinet va fi condus…

- Noul cabinet va fi condus de cancelarul conservator Sebastian Kurz si ar urma sa-si exercite mandatul pana la alegerile anticipate, ce vor avea loc probabil in septembrie. Ministrii din Partidul Poporului (OeVP) al lui Kurz si independenta Karin Kneissel, sefa diplomatiei, isi pastreaza portofoliile,…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz l-a destiuit luni pe ministrul de Interne de extrema dreapta Herbert Kickl, dupa difuzarea unei inregistrari video compromitatoare pentru Partidul Libertatii din Austria (FPO), formatiunea din care ministrul face parte, ceea ce ar urma sa antreneze demisia…

- Partidul Libertatii din Austria (FPO) a anuntat luni ca este pregatit sa-si retraga toti ministrii din Guvernul format impreuna cu conservatorii cancelarului Sebastian Kurz, in urma difuzarii, vineri seara, a unei inregistrari video in care fostul sau lider Heinz-Christian Strache se arata dispus sa…

- ​Cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, a anunțat sâmbata seara ruperea coaliției de guvernare cu formațiunea de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), dupa ce liderul acesteia, Heinz-Christian Strache, a demisionat din funcția de vicecancelar, în urma apariției unui video…