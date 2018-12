Legea privind trusturile din Austria ofera familiilor un instrument fiscal prietenos pentru a transfera avutia si a pastra controlul asupra companiilor. Creata in 1993 pentru a opri fuga capitalurilor, legislatia privind trusturile, cunoscute in Austria sub denumirea de Privatstiftung, a atras si avutie din Germania, gratie regimului fiscal favorabil. Incepand cu 2019, Austria se pregateste sa elibereze capitaluri in valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro, care in prezent sunt blocate intr-o 'cusca de aur', creata in urma cu cateva decenii, informeaza Bloomberg.

Acum, insa, trusturile…