Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti nu au mai putut parasi statiunile de schi din muntii Austriei, in timpul acestui weekend, din cauza riscului mare de avalanse. De sambata dimineata, a cazut peste o jumatate de metru de zapada, in zona nordica a Alpilor. Riscul de avalansa a fost evaluat ca fiind "ridicat", pentru cea…

- Mii de turisti nu au mai putut parasi statiunile de schi din muntii Austriei in timpul weekendului din cauza riscului mare de avalanse. Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor ...

- Mii de turisti nu au mai putut parasi statiunile de schi din muntii Austriei in timpul weekendului din cauza riscului mare de avalanse, informeaza DPA, informeaza Agerpres.Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor de sambata dimineata. In Saalbach-Hinterglemm,…

- Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor de sambata dimineata. In Saalbach-Hinterglemm, circa 12.000 de turisti au ramas inzapeziti pana duminica dupa-amiaza, atunci cand expertii au reusit sa declanseze controlat o avalansa, a indicat primarul Alois Hasenauer…

- Mai mulți turiști sunt blocați la aceasta ora in telescaunele din stațiunea montana Straja, din cauza unei defecțiuni. Unul dintre turiști a povestit ca oamenii sunt blocați de aproape o ora. „Stam de o ora blocați, ne duce in fața-spate, e foarte foarte frig și nu știm la ce sa ne așteptam. Cei de…

- Jandarmii montani au intervenit, in ultimele 24 de ore, in ajutorul a unsprezece turiști – intre care trei copii – ramași blocați cu mașinile in zapada, in Munții Bucegi, informeaza hotnews.ro. Potrivit Jandarmeriei Dambovița, jandarmii montani de la Postul Zanoaga ...

- Zeci de turiști care sunt cazați in zona Peștera - Padina din Bucegi nu pot pleca pentru ca tu drumul este blocat de troiene de zapada, care ajung și la un metru, in urma viscolului din noaptea de marți spre miercuri.Șeful Salvamont Dambovița, Doru Deaconescu, a declarat, corespondentului…

- Zeci de turisti care sunt cazati in zona Pestera - Padina din Bucegi nu pot pleca pentru ca tu drumul este blocat de troiene de zapada, care ajung si la un metru, in urma viscolului din noaptea de marti spre miercuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.