Austria menține pentru încă trei ani controalele la frontieră ''Inca exista prea multi migranti ilegali si o amenintare latenta a terorismului'', a mentionat Ministrul de interne austriac Herbert Kickl in scrisoarea trimisa executivului comunitar. Controalele respective ar fi urmat sa se incheie la data de 11 mai. La frontierele interne din spatiul Schengen - din care fac parte 22 de tari din UE si alte patru state vecine - in mod normal nu sunt efectuate controale permanente. Controalele frontaliere au fost introduse de Austria in toamna lui 2015, cand zeci de mii de migranti si refugiati au ajuns in Europa Occidentala pe asa-numita 'ruta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Austria intentioneaza sa mentina cel putin pana in luna noiembrie controalele la frontierele cu Ungaria si Slovenia, masura introdusa in urma cu trei ani si jumatate, transmite duminica DPA, potrivit agerpres.ro.Ministrul de interne austriac Herbert Kickl a informat Comisia Europeana in aceasta…

