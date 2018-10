Austria: Manifestaţie la Viena contra coaliţiei de la putere între dreapta şi extrema dreaptă Mai multe mii de persoane au manifestat joi seara la Viena contra coalitiei de la putere intre dreapta si extrema dreapta, denuntand declinul cheltuielilor sociale si "banalizarea" xenofobiei, a constatat un jurnalist al AFP.



Participantii vor ca aceasta adunare de protest din fata Cancelariei sa devina una saptamanala pentru a reinvia "manifestatiile de joi" din anul 2000 contra primului guvern de coalitie format de conservatori cu extrema dreapta, care a provocat atunci un val de indignare.



Potrivit organizatorilor mobilizarii, 20.000 de oameni au fost prezenti la protestul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

