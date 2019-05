Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a fost surprins într-o înregistrare secreta în care ofera contracte guvernamentale în schimbul susținerii politice, relateaza site-ul postului BBC citat de Mediafax.Înregistrarea video, filmata în secret înainte…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) l-a invitat pe fostul strateg politic al lui Donald Trump Steve Bannon sa participe la o conferinta pe tema presei la Berlin, luna viitoare, relateaza AFP potrivit news.roSteve Bannon a fost invitat la ”Conferinta presei libere”,…

- Matteo Salvini, vicepremier in guvernul italian si lider al extremei drepte din peninsula, a discutat la Praga despre politica "dezastruoasa" a UE cu seful extremei drepte din Cehia, Tomio Okamura, a anuntat acesta vineri, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Tomio Okamura a profitat de ocazie…

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) se afla sub presiunea partenerului sau de coalitie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informatiile privind legaturile FPOe cu Miscarea Identitara, care a primit o donatie de la presupusul autor al atentatelor de luna trecuta din…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a anuntat vineri ca l-a invitat in tara sa pe presedintele Belarus, Alexandr Lukasenko, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.Uniunea Europeana a ridicat in 2016 sanctiunile impuse lui Lukasenko, acuzat de conducere autoritara. Liderul de la Minsk nu a mai…

- Liderul grupului europarlamentar conservator Manfred Weber afirma ca actioneaza pentru a-i priva pe ”cretinii” din partide de extrema dreapta de orice responsabilitate politica, citand-o pe Marine Le Pen, si il cririca pe vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans pentru ca ca nu sanctioneaza…

- "Locuiesc impreuna cu iubitul meu de mai bine de un an și recent o fata s-a mutat cu noi dupa ce vechiul nostru coleg de apartament ne-a parasit cu cateva luni in urma. Citeste si Detalii cutremuratoare din ancheta romancei care si-a injunghiat mortal sotul milionar in Austria FOTO Noi…

- Seful PSD a vorbit in romana, ca sa fie inteles "acasa" Frans Timmermans nu a ascultat traducerea Liderul PSD Liviu Dragnea a fost invitat sa vorbeasca la Congresul Socialistilor Europeni, de la Madrid, unde a avut o interventie in cadrul panelului legat de echitate in Europa. El a fost singurul care…