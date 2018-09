Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Gerard Collomb va candida in 2020 in alegerile municipale la Lyon, dar si la metropola, si intentioneaza sa paraseasca Guvernul dupa alegerile europene din iunie 2019 pentru a-si face campanie, a anuntat el intr-un interviu acordat editiei de marti a publicatiei Express, relateaza AFP. Numarul doi in…

- Ministrul austriac de interne, Herbert Kickl, a confirmat ca in continuare se discuta cu statele din Balcanii de Vest despre inființarea unor centre pentru imigranți. Kickl nu a precizat insa despre ce state este vorba. "Nu dorim o dezbatere publica inainte de a decide ceva" – a spus Kickl, potrivit…

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, relateaza Financial Times, potrivit…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a discutat cu comisarul C. Cretu Întrevederea premierului Viorica Dancila cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu. Foto: gov.ro. Prim-ministrul României, Viorica Dancila, a avut marti, în contextul…

- Guvernul austriac a indicat marti ca militari din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar, Frontex, relateaza…

- Refugiatilor nu ar mai trebui sa li se permita sa depuna cereri de azil pe teritoriul Uniunii Europene (UE), a declarat marti ministrul de interne al Austriei, Herbert Kickl, sustinand ca pe viitor solicitarile vor trebui facute in alta parte, informeaza dpa. O astfel de politica este necesara pe termen…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, intentioneaza sa demisioneze, au afirmat duminica seara surse din Uniunea Crestin Sociala (CSU) citate de agentiile internationale de presa, relateaza Agerpres .