Austria, ingropata in zapada si cu risc ridicat de avalanse. Cinci oameni au murit si doi sunt disparuti (Foto&Video) Ninsorile abundente si riscul de producere a avalanselor au ingreunat luni deplasarile in mai multe regiuni ale Austriei, tara in care unele localitati au ramas izolate, cinci oameni au murit, iar alti doi sunt dati disparuti.



Pana la 150 de centimetri de zapada s-au acumulat incepand de la mijlocul saptamanii trecute in centrul si nordul acestei tari muntoase, potrivit serviciilor meteorologice austriece, relateaza AFP.



Acumularile de zapada si riscul de producere a avalanselor au facut ca numeroase drumuri sa devina impracticabile, iar drumetiile pe munte sunt considerate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

