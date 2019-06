Austria închide drumurile rurale pentru călătorii care încearcă să evite autostrada Landul austriac Tirol a anunțat joi ca va restricționa accesul pe drumurile rurale autoturismelor care încearca sa evite autostrazile. Mișcarea a atras furia oficialilor din Bavaria, regiunea vecina, deoarece interdicția va afecta turiștii care vor sa treaca granița, iar între cele doua provincii deja exista tensiuni legate de aceasta chestiune, scrie agenția DW.



Având în vedere faptul ca Tirol se afla între Germania și Italia, turiștii care vin și pleaca din aceste țari trebuie sa treaca prin Tirol. Mulți aleg drumurile rurale pentru a nu fi prinși în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

