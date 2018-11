Austria inchide complet transportul feroviar national Transportul pe calea ferata in Austria nu functioneaza luni timp de doua ore, deoarece planificata greva a angajatilor nu a putut fi evitata in ultimul moment, transmite Reuters.



Angajatii OBB (operatorul national feroviar de calatori din Austria) solicita o majorare salariala anuala.



In conditiile in care sindicatele nu au furnizat detalii privind liniile ce vor fi afectate, compania nationala de cai ferate a anuntat ca va inchide complet transportul feroviar in Austria, un important nod de cale ferata pentru calatorii din tari ca Germania, Italia, Elvetia, Ungaria si Cehia.



