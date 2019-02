Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei si care se refera, printre altele, la delegarile in functii de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, informeaza Agerpres. ,,Exista o modificare…

- Teodor Meleșcanu a declarat ca nu a primit de la Ministerul Justiției, spre avizare, propunerea de mandat cu privire la candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Ministrul de Externe a adaugat ca nu a discutat cu Tudorel Toader pe aceasta tema.„Nu, nu inca, dar probabil…

- Țarile Uniunii Europene (UE) au indicat, vineri, teritoriul Gibraltarului ca fiind "colonie britanica" într-un document în care propun ca britanicii sa poata calatori fara viza în spațiul Schengen dupa Brexit, în cazul unor șederi scurte. "Gibraltarul este o colonie…

- "Nu am"negociat" demnitatea de ministru al justitiei cu reprezentatii PNL sau din alta formatiune politica", scrie Toader. El explica faptul ca in toamna anului 2016 a declinat propunerea primita, in mod repetat, de la conducerea partidului, de a candida pentru un post de deputat sau senator.…

- Italia trebuie sa depuna in continuare eforturi pentru Bugetul pe anul 2019, a decretat comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, comentand anuntul facut de guvernul italian, care a spus ca in anul 2019 deficitul italian va fi 2.04% din PIB, potrivit Rainews, citat de Rador.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a cerut miercuri eliberarea jurnalistului austriac Max Zirngast, apropiat de extrema stanga, arestat in septembrie in Turcia dupa ce a semnat articole considerate ostile presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. 'Vrem o procedura conforma cu statul de…

- Misiunea europeana in Marea Mediterana “Eunavformed Sophia" va expira pe 31 decembrie "si ne mentinem cu fermitate indisponibilitatea fata de proceduri de debarcare care prevad acostarea numai in porturi italiene. Momentan nu sunt progrese semnificative in negociere, in ciuda cererilor noastre de a…