Austria ar putea urma exemplul SUA si al Ungariei, care s-au retras din acordul global al ONU privind migratia, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, transmite Reuters. 'Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a fost aprobat in luna iulie de toate cele 193 de state membre ale ONU cu exceptia SUA, tara care s-a retras anul trecut. Pactul, care urmeaza sa primeasca votul final in decembrie, abordeaza chestiuni precum motivatia migrantilor, modul in care pot fi protejati si integrati in noi comunitati. Ungaria a anuntat deja ca nu va ratifica acest pact. Polonia,…