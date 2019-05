Stiri pe aceeasi tema

- Noul cabinet va fi condus de cancelarul conservator Sebastian Kurz si ar urma sa-si exercite mandatul pana la alegerile anticipate, ce vor avea loc probabil in septembrie. Ministrii din Partidul Poporului (OeVP) al lui Kurz si independenta Karin Kneissel, sefa diplomatiei, isi pastreaza portofoliile,…

- Rusia "nu are nimic de a face" cu scandalul politic din Austria, unde difuzarea unei inregistrari video compromitatoare pentru liderul nationalist Heinz-Christian Strache a dus la caderea coalitiei aflate la putere, afirma luni Kremlinul, citat de AFP.

- Partidul Libertatii din Austria (FPO) a anuntat luni ca este pregatit sa-si retraga toti ministrii din Guvernul format impreuna cu conservatorii cancelarului Sebastian Kurz, in urma difuzarii, vineri seara, a unei inregistrari video in care fostul sau lider Heinz-Christian Strache se arata dispus sa…

- Vor fi convocate alegeri anticipate in acest an in Austria, ca urmare a demisiei vice-cancelarului lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache, dupa ce a fost inregistrat acceptand finanțare pentru partidul sau de la un oligarh rus.

- Mii de austrieci s-au adunat sambata la Viena in fata sediului guvernului pentru a cere alegeri anticipate, dupa demisia vice-cancelarului si lider al ultranationalistilor, Heinz-Christian Strache, care si-a vazut compromisa cariera politica in urma publicarii cu o saptamana inaintea alegerilor europene…

- Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care au provocat un val de indignare in tara,…

- Imaginile filmate in sectia Psihiatrie a spitalului din Targu Jiu ar putea declansa o noua ancheta penala. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca face verificari si, daca vor fi suspiciuni, va formula plange...

- Partidul Social Democrat condus de Liviu Dragnea vine cu precizari referitoare la proiectul de lege privind repatrierea aurului.„Despre proiectul de lege promovat de președintele PSD, Liviu Dragnea, privind repatrierea rezervei de aur a Romaniei, pentru moment spunem doar atat: Germania iși…