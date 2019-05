Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern interimar austriac va depune juramantul miercuri in fata presedintelui Alexander Van der Bellen, la o zi dupa demisia in bloc a ministrilor Partidului Libertatii (FPOe, de extrema dreapta) in urma scandalului 'Ibiza-gate', transmite dpa potrivit Agerpres. Noul cabinet va fi condus…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a demis din Guvern aproape toți membrii Partidului Libertații, cu excepția ministrului de Externe, a declarat acesta marți, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Ea e FEMEIA care il poate SALVA pe Liviu Dragnea: Declarația facuta in fața judecatorilor…

- Președintele Parlamentului Austriei a stabilit pentru luni, 27 mai, data votului unei moțiuni de cenzura prezentata de opoziție împotriva cancelarului Sebastian Kurz, slabit de plecarea foștilor sai partenri de extrema-dreapta FPO, relateaza AFP.Președintele Parlamentului, Wolfgang Sobotka,…

- Conform site-ului Oe24, Kickl a declarat ca partidul sau nu va initia un vot de neincredere, dar daca o astfel de motiune va fi dezbatuta in parlament, Partidul Libertatii isi va retrage sprijinul pentru Kurz. Toti ministrii din Partidul Libertatii si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul…

- Demisiile vin in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA. Partidul Libertatii avertizase ca isi va retrage toti ministrii in cazul in care cancelarul Sebastian Kurz va insista…

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen a propus, duminica, organizarea in septembrie a alegerilor legislative anticipate, convocate dupa scandalul de coruptie ce a dus la demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, urmata de destramarea coalitiei guvernamentale de la Viena, transmit…

- In Austria vor fi convocate anul acesta alegeri legislative anticipate, dupa ce partenerul de guvernare al cancelarului conservator Sebastian Kurz, vice-cancelarul lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache, a demisionat in urma publicarii unei inregistrari cu camera ascunsa in care acesta…

