Austria: Fostul lider al Partidului Libertăţii şi vicecancelar Heinz-Christian Strache şi-a anunţat retragerea din politică Politicianul in varsta de 50 de ani, unul din principalii exponenti ai populismului din Europa, si-a anuntat decizia inaintea unei reuniuni a responsabililor din FPOe programata pentru marti la care urma sa se discute expulzarea sa. FPOe a cazut cu aproape 10 puncte la scrutinul de duminica, la care a obtinut doar 16% din voturi, la patru luni dupa scandalul Ibizagate, izbucnit dupa publicarea in presa germana a unor extrase dintr-o inregistrare video in care Strache, filmat cu camera ascunsa intr-o vila de la Ibiza in 2017, promitea contracte publice in schimbul sprijinului electoral pe care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

