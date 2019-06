Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta), care s-a aflat in coalitia de guvernare cu Kurz pana in urma cu o saptamana cand liderul sau, vicecancelarul Heinz-Christian Strache, s-a aflat in centrul unui scandal video si…

- Cantecul 'We're Going to Ibiza!', lansat de grupul dance olandez Vengaboys in vara anului 1999, i-a facut pe multi petrecareti sa danseze pe ritmurile sale in discotecile din Europa. Muzica acestei piese a devenit virala pe retelele de socializare austriece dupa izbucnirea 'Ibiza-gate', scandalul…

- Popularitatea Partidului Libertații din Austria (FPO) a scazut cu 5%, pâna la 18%, dupa ce liderul formațiunii, Heinz-Christian Strache, a fost surprins oferind contracte guvernamentale unei femei care pretindea ca este nepoata unui oligarh rus, indica datele unui sondaj de opinie, potrivit Mediafax.Sondajul,…

- Toti ministrii care sunt membri ai Partidului Libertatii (FPO, extrema-dreapta) au demisionat, luni seara, din Guvernul Austriei, in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA preluat…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, membru al Partidului Libertații, formațiune de extrema dreapta, a declarat sâmbata ca demisioneaza și va fi înlocuit de ministrul transporturilor, Norbert Hofer, anunțul venind dupa ce presa germana a publicat un video compromițator pentru…

- Vicecancelarul Strache promite favoruri rușilor Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care…

- Presa germana a publicat vineri o filmare facuta in Ibiza, chiar inainte de alegerile nationale din Austria din 2017. Pe filmare, vicecancelarul austriac Heinz Christian Strache ii explica unei presupuse nepoate a unui magnat rus cum puteau fi canalizate donatii de partid sub acoperire catre FPO,…

- "Prim-miniștrii Ungariei nu pot fi in masura sa susțina o persoana care a declarat ca nu va accepta sprijinul alegatorilor maghiari", a declarat Orban intr-un briefing comun cu vice-cancelarul naționalist al Austriei, Heinz-Christian Strache, la Budapesta. Deși statele membre nu pot vota…