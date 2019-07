Austria face excepţia în Europa: va interzice fumatul în cafenele şi restaurante "Vom proteja sanatatea si vom prelungi vietile unor sute de mii de austrieci", a declarat Pamela Rendi-Wagner, liderul social-democratilor din aceasta tara, al caror partid a condus o campanie desfasurata pentru ca Austria sa inceteze sa mai fie "scrumiera Europei".



Pana la aceasta decizie, consumul de tutun ramanea posibil in Austria in stabilimente inzestrate cu spatii separate pentru fumatori si in cele cu o suprafata mai mica de 50 de metri patrati, daca administratorii lor doreau acest lucru. Totusi, foarte multe stabilimente au optat deja din proprie initiativa pentru interzicerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

