- Rusia 'nu are nimic de a face' cu scandalul politic din Austria, unde difuzarea unei inregistrari video compromitatoare pentru liderul nationalist Heinz-Christian Strache a dus la caderea coalitiei aflate la putere, afirma luni Kremlinul, citat de AFP potrivit Agerpres. 'Este o istorie cu care…

- Cancelarul conservator Sebastian Kurz ar urma sa anunte in scurt timp demiterea controversatului ministru de interne Herbert Kickl, membru al FPOe, pe care il considera incompatibil cu supervizarea anchetei privind inregistrarea video in care Strache accepta finantare pentru formatiunea de extrema…

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- Norbert Hofer, desemnat sa-l inlocuiasca pe vicepremierul Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), care face parte din coalitia de guvernamant, detine in prezent functia de ministru al transporturilor si a fost pe punctul sa devina primul presedinte…

- Partidul Socialist spaniol a crescut in sondaje cu 1.7%, ajungand la 28.8% din preferintele electoratului, potrivit unui sondaj aparut sambata in ziarul El Pais, comparativ cu datele aparute in aceeasi publicatie pe 24 martie, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Noul procentaj este echivalentul…

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) se afla sub presiunea partenerului sau de coalitie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informatiile privind legaturile FPOe cu Miscarea Identitara, care a primit o donatie de la presupusul autor al atentatelor de luna trecuta din…

