- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) se afla sub presiunea partenerului sau de coalitie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informatiile privind legaturile FPOe cu Miscarea Identitara, care a primit o donatie de la presupusul autor al atentatelor de luna trecuta…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri ca organizatia de extrema dreapta Miscarea Identitara risca sa fie interzisa de catre guvern dupa ce au aparut informatii potrivit carora gruparea a...

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a confirmat miercuri existenta unei legaturi de natura financiara intre autorul masacarului de la Christchurch, soldat cu 50 de morti pe 15 martie, si Miscarea Identitara din Austria, relateaza Reuters.

- Socialiștii spanioli conduc într-un sondaj publicat luni, în ziarul ABC, cu 30,9% din voturi, echivalentul a 131-134 de locuri în parlamentul de 350 de locuri, dar fara a obține majoritatea înainte de alegerile generale din 28 aprilie, relateaza Reuters. O coaliție de…

- Guvernul australian a anulat viza comentatorului de extrema-dreapta Milo Yiannopoulos la o saptamana dupa aceasta a fost aprobata personal de ministrul Imigratiei, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Ministrul Imigratiei, David Coleman, a declarat sambata ca afirmatiile legate de Islam facute…

- Un prima persoana a fost deja dusa in arestul poliției din Noua Zeelanda, in urma atacului sangeros unde și-au pierdut viața 40 de oameni. Potrivit primelor informații era apropiat de extrema dreapta. Una din cele patru persoane retinute in Noua Zeelanda dupa atacurile armate de la doua moschei din…

- Serviciile de informatii germane au avertizat marti formatiunea extremei drepte AfD (Alternativa pentru Germania) ca ar putea fi "pusa sub supraveghere" din cauza discursurilor extremiste ale unora dintre membrii sai, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Oficiul federal pentru protectia…

- Partidul Popular (PP, dreapta) si Ciudadanos (centru) au obtinut miercuri sprijinul indispensabil al partidului de extrema dreapta Vox pentru a guverna in Andaluzia (sud), regiunea cea mai populata a Spaniei, informeaza France Presse. "Am ajuns la un acord cu PP", a anuntat in fata presei la Sevilla…