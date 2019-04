Austria intentioneaza sa mentina cel putin pana in luna noiembrie controalele la frontierele cu Ungaria si Slovenia, masura introdusa in urma cu trei ani si jumatate, transmite duminica DPA.



Ministrul de interne austriac Herbert Kickl a informat Comisia Europeana in aceasta privinta.



''Inca exista prea multi migranti ilegali si o amenintare latenta a terorismului'', a mentionat Kickl in scrisoarea trimisa executivului comunitar. Controalele respective ar fi urmat sa se incheie la data de 11 mai.



La frontierele interne din spatiul Schengen - din…