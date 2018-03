Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii, scrie Mediafax.Avioane militare dotate cu armament antisubmarin…

- Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea membrilor Uniunii Europene, inclusiv Romania, dupa ce Londra a informat Consiliul European ca Moscova este foarte probabil vinovata de otravirea lui Skripal si a fiicei acestuia, la inceputul lui martie,…

- Centenarul unirii cu Basarabia - o uniune care, din pacate, nu a durat decat 20 de ani - a prilejuit o serie de manifestari omagiale intre care nu a lipsit o ședința solemna la Parlament, in absența lui Iohannis, dar in prezența principesei Margareta STOP Probabil ca președintele nu a dorit sa-și…

- Belgia si Irlanda au decis marti sa expulzeze cate un diplomat rus, in cadrul reactiei europene la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza Reuters. Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca Moscova va raspunde "dur" la decizia autoritatilor americane de a expulza 60 de diplomati rusi, dar este deschisa negocierilor cu Washingtonul pentru o stabilitate strategica, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Islanda va boicota diplomatic Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Decizia vine in aceeasi zi dupa ce SUA si multe tari din Uniunea Europeana au anuntat ca vor expulza diplomati rusi, in contextul aceluiasi scandal. Guvernul islandez…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Sustinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii…

- Guvernul din Islanda a anuntat, luni seara, ca va boicota la nivel diplomatic Cupa Mondiala de Fotbal, programata in Rusia, ca reactie la atacul chimic produs in Marea Britanie. Guvernul de la Reykjavik a transmis ca nu intentioneaza sa expulzeze diplomati rusi. In schimb, "toate intalnirile…

- Austria nu va expulza diplomati rusi in cadrul scandalului Skripal, spre deosebire de alte 14 tari din Uniunea Europeana, a anuntat luni guvernul austriac, precizand ca doreste sa mentina in calitate de tara neutra o posibilitate de dialog cu Kremlinul, relateaza AFP.''Noi sustinem decizia…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii. "Sustinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii Europene de la Moscova, dar nu vom lua masuri…

- "Am discutat aceste chestiuni care au fost dezbatute la Consiliul European si unde se doreste la nivelul UE sa fie o pozitie echilibrata si coerenta din partea tuturor tarilor membre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, dar si mai important este sa dam un semnal foarte…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP. Aflat in vizita la Kiev, Le Drian…

- Rusia si Republica Moldova nu utilizeaza pe deplin potentialul relatiilor bilaterale, care au nevoie de un impuls, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, ca urmare a vizitei la Chisinau a viceministrului rus de Externe, Grigori Karasin, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, gandeste ca Putin va folosi Mondialele de fotbal pentru propaganda sa: asa cum a facut Hitler cu Jocurile Olimpice din 1936. Intr-o perioada de tensiune extrema intre Regatul Unit si Rusia, din pricina cazului Skripal, ministrul de Externe, face o paralela…

- Rusia a exprimat indoieli miercuri privind acuzatiile Londrei, care a pus-o in cauza in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, sugerand ca s-ar putea ca autoritatile britanice sa fi inscenat-o, relateaza AFP. In fata unui front comun occidental si vizat de sanctiuni…

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- Mai multe tari europene afirma ca au in vedere un boicot diplomatic la Cupa Mondiala de fotbal, organizata intre 14 iunie si 15 iulie in Rusia, in semn de solidaritate cu Regatul Unit care nu va trimite niciun oficial in Rusia, in plin scandal iscat de afacerea Skripal, scrie

- „Incercarile Occidentului de a exercita presiuni si a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din Rusia au fost evidente si fara precedent” Camera superioara a Parlamentului Rusiei a inregistrat o serie de incercari din partea altor tari de a impiedica desfasurarea de alegeri prezidentiale democratice…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Aflat la conducerea Rusiei din 1999 pana in prezent, Putin și-a atras numeroși critici, unii mai vocali decat alții, iar presa internaționala scrie ca o parte dintre aceștia și-au gasit sfarșitul in mod suspect. Au fost cazuri de sinucideri in circumstanțe bizare, de crime in plina strada sau de otraviri…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Preluam, cu acordul autoarei, un articol care vorbește de amenințarea grava pusa de activitațile Rusiei in Marea Britanie și, la modul general, in Occident. Ultimele evenimente ale scenei internaționale surprind evoluții extrem de ingrijoratoare in legatura cu relațiile dintre…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca acuzatiile Guvernului britanic cu privire la implicarea directa a presedintelui rus Vladimir Putin in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus sunt impardonabile, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Ministrul a declarat ca atacul „socant si nesabuit'' impotriva lui Skripal si a fiicei acestuia ilustreaza pericolele in crestere cu care se confrunta Marea Britanie din partea armelor chimice.

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Rusia a ales in mod deliberat o neurotoxina conceputa in perioada sovietica pentru otravirea in Salisbury a fostului agent rus, ca un avertisment pentru toți opozanții președintelui Vladimir Putin, susține ministrul britanic de externe Boris Johnson, citat de The Guardian. „Rusia este singura țara care,…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Rusia - somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa - si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP.Rusia este ”nevinovata” si…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia regiunii ucrainene Crimeea. In documentarul intitulat "Putin", jurnalistul Andrei Kondraciov i-a adresat lui Vladimir…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Dupa ce fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa au fost gasiți inconștienți pe o banca dintr-un mall ca urmare a expunerii la un gaz toxic, acuzațiile la adresa Rusiei au inceput sa curga din mai multe parți. Moscova a reacționat, insa, rapid spunand ca acuzațiile nu au temei și ca este vorba de…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia are o influenta din ce in ce mai „rea” asupra relatiilor internationale dupa ce s-a descoperit ca un fost spion rus care lucra in serviciul britanicilor a fost otravit in orasul Salisbury din Anglia, scrie Politico. Vorbind in fata…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, susține ca Igor Dodon primește o veste proasta din partea Ministerului de Externe din Rusia.”Veste proasta pentru Dodon de la Moscova Vreme de sase decenii la rand, Moscova a insistat pe teza crearii unei noi entitați lingvistice in randul…

- Rusia saluta pozitia pe care a adoptat-o guvernul Sloveniei in privinta relatiilor Moscovei cu Uniunea Europeana si NATO, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma unei intrevederi cu ministrul sloven de Externe, Karl Viktor Erjavec, relateaza The Associated Press.

- Incercarile Statelor Unite de a izola Rusia si de a o transforma intr-un stat aflat sub tutela sunt sortite esecului, a declarat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, joi, ca este increzator in privinta asistentei video pentru arbitraj (VAR), in contextul in care IFAB, organismul care se ocupa de stabilirea regulilor jocului de fotbal, va decide in martie daca sistemul va fi folosit la Cupa Mondiala din Rusia. “In…

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS.'Avem informatii…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Summitul organizat de Statele Unite privind Coreea de Nord submineaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si agraveaza situatia, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Jurnalistilor Russia Today, televiziunea de stat din Rusia, li s-a refuzat acreditarea de catre presedintia franceza de doua ori intr-o saptamana, presedintele Macron fiind suparat din campania electorala.

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- „Cu ajutorul sancțiunilor, Occidentul și, in primul rind, Statele Unite nu au reușit sa slabeasca industria de petrol din Rusia”, a declarat intr-un interviu acordat ziarului austriac Kurier noul ministru austriac de externe Karin Kneissl. „Sancțiunile pur și simplu nu au funcționat”, a declarat ministrul.…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de...