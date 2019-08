Austria: Doi pui de tigru au murit după ce fuseseră salvaţi dintr-o locuinţă privată La inceputul lunii august, politia a confiscat animalele de la o femeie de 34 de ani care luase puii slabiti de la locul sau de munca, un centru de salvare din Slovacia, in incercarea de a-i creste sub o lampa termica in baia sa.



O purtatoare de cuvant a gradinii zoologice a declarat ca nu poate comenta asupra felului in care puii au fost ingrijiti la domiciliul femeii, insa a precizat ca acestia au avut parte de un inceput de viata prost, de vreme ce nu se aflau alaturi de mama lor.



Veterinarul gradinii zoologice a fost initial optimist, deoarece puii - care aveau mai putin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

