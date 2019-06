Austria: Curtea Supremă validează extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtash în SUA, decizia finală aparține ministrului Justiției Curtea suprema austriaca a validat vineri o cerere de extradare în Statele Unite a oligarhului ucrainean Dmitro Firtash, o decizie a carei aplicare depinde acum de guvernul de la Viena, scrie AFP.



Parchetul general a cerut renunțarea la aceasta procedura.



Oligarhul de 54 de ani, un fost apropiat al ex-președintelui ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, este cautat de Statele Unite pentru fapte de corupție legate de exploatarea unei mine de titan în India, în 2006.



