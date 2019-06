Stiri pe aceeasi tema

- Romania se plaseaza pe locul 26 din 28 de tari ale Uniunii Europene in ceea ce priveste infrastructura feroviara, pentru ca urmatoarele doua tari din clasament, Cipru si Malta, nu au cai ferate, a declarat marti presedintele onorific al Club Feroviar, Octavian Udriste. "Şi noi - Clubul Feroviar…

- In varsta de 49 de ani, Philip Lane conduce Banca Centrala a Irlandei din 2015. In mandatul sau, Irlanda a cunoscut o crestere economica solida gratie programului de asistenta acordat de Uniunea Europeana intre 2011 si 2014, care a ajutat tara sa depaseasca cea mai grava criza financiara de dupa…

- O prima estimare a componentei viitorului Parlament European indica 173 de parlamentari pentru conservatorii europeni (PPE), iar cel al socialistilor (S&D) 147, in timp ce grupul ALDE-partidul lui Macron 102 parlamentari. Aceste cifre provin din estimarile la nivel national publicate in 11 tari (Austria,…

- Europe Elects, sistemul de centralizare a datelor de la alegerile europarlamentare 2019 la nivelul intregului bloc comunitar, a anunțat ca pana la ora Romaniei 13.00, in șase din cele 21 de state care voteaza duminica, prezența la urne a fost superioara celei din 2014. Cea mai mare diferența in ceea…

- "Alegerile din 2019 au o importanța deosebita: dumneavoastra, cetațenii europeni, sunteți cei care decideți calea pe care Uniunea Europeana o va urma. De aceea, noi, șefii de stat din Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria,…

- Cu ocazia Zilei Europei, 21 de sefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019. Conform unui comunicat de presa transmis joi de Administratia Prezidentiala, alegerile din aceasta luna au o importanta majora, iar din acest motiv…

- Cipru a înregistrat anul trecut un sold negativ de 4,8% din PIB. În 2018, Luxemburg (2,4%), Bulgaria si Malta (ambele 2%), Germania (1,7%), Olanda (1,5%), Grecia (1,1%), Suedia si Cehia (ambele 0,9%), Lituania si Slovenia (ambele 0,7%), Danemarca (0,5%), Croatia (0,2%) si Austria…

- Ultimele date indica faptul ca media europeana este de 18,8%, respectiv 41,1% din cheltuielile generale ale guvernului. Statisticile arata ca ponderi de sub 13% ale cheltuielilor de protecție sociala in PIB au mai fost consemnate in 2018 in țari precum Bulgaria, Cehia, Letonia, Malta și Lituania,…