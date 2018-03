Austria: ATAC în faţa reşedinţei ambasadorului Iranului Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala, preluata de AFP. Atacatorul 'a decedat pe loc', a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei. Potrivit unui purtator de cuvant al ministerului Apararii, citat de agentia APA, este vorba de un barbat domiciliat la Viena si originar din provincia austriaca Tyrol. Motivatiile atacului nu sunt cunoscute in acest stadiu, a spus politia. Evenimentul s-a derulat in jurul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

