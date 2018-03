Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul Brasovului, de o persoana necunoscuta, in urma unui conflict spontan. Agresorul este cautat de politisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Miercuri seara, Viena a fost infiorata de un atac sangeros care a avut loc chiar in centrul orașului. Un tanar originar din Afghanistan a injunghiat patru persoane, intr-un atac la intamplare. Dupa ce a fost prins, inculpatul a recunoscut faptele și a vorbit despre mobilul crimei.

- Patru oameni au fost atacați cu cuțite și raniți grav in capitala Austriei, Viena. Agresiunile au avut loc miercuri seara, in plina strada, dar nici pana acum nu se știe nimic despre atacator sau motivele sale.

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, a postat marti seara pe Facebook un clip video in care capitala Austriei, Viena, este descrisa drept un oras devenit murdar si periculos din cauza migrantilor, transmite agentia EFE. Intre timp, clipul video, postat in contextul campaniei…

- O instanta din Viena a decis, joi, ca austriecii au dreptul sa faca un cunoscut gest obscen, prin intinderea degetului mijlociu, si sa foloseasca expresii injurioase la adresa vicecancelarului Austriei, daca aceste decizii sunt argumentate,...

- Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO), a acuzat gruparea de extrema stanga Linkswende de calomnie, dupa publicarea unui videoclip, inainte de alegerile de anul trecut, in care mai multe persoane isi justifica decizia de a spune "Fuck Strache" si…

- Astazi, 26 februarie 2018, primarul Decebal Fagadau a sustinut o alocutiune pe tema dezvoltarii economice a municipiului Constanta, crearii de noi locuri de munca si dezvoltare sustenabila a turismului in cadrul simpozionului "Sustainable and Inclusive Urban Development in South East Europe mdash; Cities…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Scene șocante au avut in judetul Gorj. Un tanar si-a injunghiat prietenul cu sabia dupa ce s-au certat pentru o femeie. Agresorul si-a filmat apoi victima agonizand. Atacatorul a fost arestat.Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare, fiind trecute in revista stadiul actual si perspectivele de consolidare a relatiilor bilaterale si ale cooperarii parlamentare,…

- Treisprezece picturi mai putin cunoscute ale cunoscutului pictor modernist Gustav Klimt, destinate sa impodobeasca arcadele Muzeului de Istorie a Artei din capitala Austriei, vor putea fi de acum admirate de aproape de catre public, informeaza AFP. Deschis in 1891 din dorinta imparatului Franz Joseph,…

- Un tanar de 22 de ani cunoscut ca și consumator de droguri și-a injunghiat unchiul și matușa, dupa care a incercat sa dispara. Evenimentul in urma caruia și-a pierdut viața un barbat de 55 de ani iar o femeie de 53 de ani a fost ranita s-a produs duminica seara, in municipiul Buzau. Agresorul a fost…

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing intr-un atac cu cutit comis de un barbat intr-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, intr-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a fost retinut de politisti,…

- Un barbat a fost impuscat si arestat dupa ce a incercat sa intre in sediul presedintiei Iranului, a anuntat luni guvernatorul adjunct al Teheranului, Mohsen Hamedani, transmite Reuters. ''Incercam sa identificam persoana si sa aflam care a fost motivatia sa'', a declarat…

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a ajuns miercuri la Viena pentru a-și incepe intalnirea de doua zile cu oficialii austrieci. Totul s-a desfașurat in cel mai mare secret. Inaltul demnitar din Ungaria s-a intalnit cu cancelarul Sebastian Kurz si cu vicecancelarul Heinz-Christian Strache.

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- O femeie, 38 ani, a fost injunghiata, vineri, de fostul soț, intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata de urgenta la spital, dar nu a mai putut fi salvata. Atacatorul a fost prins de catre politisti. Potrivit unor surse judiciare, victima, Nicoleta Botan, ar fi avut…

- Cristian Sida este unul din cei mai in voga artiști vizuali romani contemporani, cu zeci de expoziții in țara și strainatate la activ. La finele anului trecut a deschis sezonul cultural la Pole Culturel de Drusenheim (Strasbourg), iar anul acesta il incepe in forța. Artistul vizual Cristian Sida va…

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Un elev de clasa a VIII-a, de la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Peștișani, a primit ieri un pumn de la tatal unei colege, pentru ca ar fi aruncat cu bulgari de zapada spre aceasta. Altercația a avut loc in curtea școlii, intr-o pauza, imaginile fiind surprinse și de camerele…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile demografice…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2, potrivit Centrului seismologic al Universitatii din Teheran, a fost resimtit miercuri seara in capitala Iranului, transmite AFP. Sute de locuitori au iesit in strada dupa seism, care a lovit Teheranul cu putin timp inainte de ora locala 23,30 (20,00 GMT),…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- Memorialul dedicat celor 10.000 de evrei din Viena care au fost ucisi in tabara de concentrare Trostinet de langa Minsk reprezinta 'angajamentul clar fata de responsabilitatea si complicitatea istorica a Austriei' la Holocaust, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz.Liderul conservator…

- Austria intentioneaza sa construiasca un memorial la un fost lagar de concentrare nazist din apropierea capitalei Belarusului, a anuntat marti noul guvern de la Viena, dupa ce Israelul a anuntat ca va limita contactele diplomatice cu cabinetul austriac, la care participa si extrema dreapta, relateaza…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- In weekend, noul cancelar, Sebastian Kurz din Partidul Austriecilor, a ajuns la o intelegere cu Partidul Libertatii, o formatiune politica nationalista fondata dupa al doilea razboi mondial de catre fosti membri ai partidului nazist. Partidul Libertatii este in prezent condus de Christian Strache.…

- Noul guvern austriac format de dreapta si extrema dreapta a depus juramantul luni, contestat la Viena de cateva mii de manifestanti, dar fara a provoca emotie in randul partenerilor europeni ai Austriei, care s-a angajat sa mentina un curs pro-european, scrie AFP.

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan 11 TV, preluata de AFP, a afirmat ca rachetele nu au provocat ranirea vreunei persoane, desi una dintre ele a lovit…

- Individul care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de politisti, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam. Aeroportul a fost evacuat din cauza incidentului, a mai precizat presa olandeza. "Un barbat a fost impuscat de agenti de politie in incinta Aeroportului…

- Dan Ciprian Sfichi, polititul lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii, va fi recompensat cu salariu de excelenta, scrie informatiata.ro. Asa au decis mai marii IPJ Suceava. Acesta va primi timp de 6 luni, incepand din ianuarie 2018, 50% din salariul de functie. Citeste si Rasturnare…

- "Sunt, si eu, la randul meu, 'ingrijorat' de modul si felul in care va depasiti atributiile pentru care ati fost acreditat sa reprezentati tara dumneavoastra, Canada, pe teritoriul Romaniei. Prin declaratia si comportamentul dumneavoastra, va implicati in politica interna a Romaniei, ceea ce va este…

- Un mort si zeci de raniti in urma unei explozii, care a avut loc la principala conducta de gaze a Austriei, in estul Vienei. Explozia a fost urmata de un incendiu. Acesta este principalul centru de distributie pentru gazele naturale livrate de Rusia si Norvegia in Austria si de acolo mai departe catre…