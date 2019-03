Austria a strans 188 milioane euro din vanzarea de licente 5G Austria a vandut licente 5G catre cei trei operatori nationali de telefonie mobila si alti cativa jucatori locali, suma rezultata la finalul licitatiei fiind de doar 188 milioane euro, in ideea de a crea conditiile pentru o introducere rapida a acestei noi tehnologii.



Austria este una din primele tari din blocul comunitar care a organizat licitatii pentru atribuirea de licente 5G. Chiar daca suma rezultata la finalul primei licitatii este mult mai mare decat cea de 50 de milioane de euro bugetata de Guvernul de la Viena, este vorba de o suma infima comparativ cu cea de 6,5 miliarde euro… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a lansat recent o aplicație mobila care permite compararea ofertelor de furnizare a energiei electrice si gazelor naturale. Aplicatia ANRE este gratuita si disponibila pentru orice utilizator care are acces la magazinele Google Play și Apple…

- Operatorul de telecomunicatii Vodafone Spania si-a anuntat joi intentia de a demara un program de concedieri colective care va afecta maximum 1.200 de angajati, echivalentul a 22% dintre cei 5.100 de angajati pe care grupul ii are in aceasta tara. Intr-un comunicat de presa, Vodafone a precizat…

- Deutsche Telekom a dat in judecata Agentia Federala pentru Retele din Germania, pentru a contesta preconditiile de participare la o licitatie referitoare la frecventele de retele 5G, potrivit publicatiei Die Welt, transmite Reuters.Citește și: SURSE - Cu cine a negociat Tudorel Toader intrarea…

- In data de 19 februarie va avea loc licitația pentru pasarela pietonala peste raul Someș. Valoarea proiectului este de peste 12 milioane de lei. Pasarela va lega mall-ul NEPI de Piața 25 Octombrie și potrivit conducerii municipalitații, aceasta va deveni un adevarat simbol al orașului. Acest pod este…

- T-Mobile US si Sprint anticipeaza ca fuziunea lor va fi aprobata de o comisie pentru securitate nationala din Statele Unite, cel mai devreme saptamana viitoare, dupa ce companiile lor mama au anuntat ca vor analiza reducerea utilizarii de echipamente produse de grupul chinez Huawei Technologies,…

- Autoritatea irlandeza de reglementare a anuntat vineri ca investigheaza compania Facebook ca urmare a unei erori care ar putea expune fotografiile private a aproximativ 6,8 milioane de utilizatori, cea mai recenta dintr-o serie de probleme de confidentialitate ale retelei, relateaza Reuters preluata…

- Prețurile de consum au crescut in Venezuela cu 1,3 milioane la suta in anul care se incheie in noiembrie, a anunțat luni Adunarea Naționala, controlata de opoziție, in condițiile in care hiperinflația și recesiunea afecteaza țara, informeaza Reuters. Fondul Monetar Internațional (FMI) a prognozat…