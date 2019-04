Stiri pe aceeasi tema

- Austria intentioneaza sa mentina cel putin pana in luna noiembrie controalele la frontierele cu Ungaria si Slovenia, masura introdusa in urma cu trei ani si jumatate, transmite duminica DPA. Ministrul de interne austriac Herbert Kickl a informat Comisia Europeana in aceasta privinta.…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Emmanuel Macron preconizeaza, de asemnea, "o politie a frontierelor comuna si un birou european al azilului, obligatii stricte de control, o solidaritate europeana la care sa contribuie fiecare tara europeana, sub autoritatea unui Consiliu European de Securitate Interna". "Nicio comunitate…

- Componenta celor patru grupe este urmatoarea: Franta, Rusia, Slovacia, Slovenia (grupa A), Germania, Danemarca, Olanda, Croatia (B), Ungaria, Spania, Muntenegru, Austria (C) si Norvegia, Romania, Suedia, Portugalia (D). La tragerea la sorti a grupelor CE2019 under 19, Romania a facut parte din urna…

- Concursul Eurocup 2019 – Campionatul European de SBX – snowboardcross s-a desfasurat in Cehia, la Dolni Morava, avand peste 200 de participanti din Anglia, Franta, Andorra, Macedonia, Turcia, Rusia, Ucraina, Austria, Germania, Ungaria, Cehia, Slovenia, Slovacia, Italia. Rezultatul este foarte bun,…

- Parlamentul European a aprobat joi in plen infiintarea unui instrument UE menit sa verifice investitiile straine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice, informeaza un comunicat de presa al institutiei. Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice…