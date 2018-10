Austria a adoptat legea ce revizuieste alocatiile copiilor straini. Ce se va intampla in cazul romanilor? Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani aceasta masura implicand o diminuare a acestor ajutoare sociale.



Conform prevederilor aplicate pana in prezent, alocatiile acordate de sistemul austriac de ajutoare sociale pot ajunge la suma de 233 de euro pe luna pentru un copil, suma pe care guvernul de la Viena o considera disproportionata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

