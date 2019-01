Australianca Ashleigh Barty, prima adversara a Simonei Halep in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial al tenisului feminin, se va duela in primul ei meci la Sydney cu australianca Ashleigh Barty 15 WTA .Meciul conteaza pentru turul doi al turneului si se va disputa miercuri, 9 ianuarie, in jurul orei 6.00 ora Romaniei .Ashleigh Barty a trecut in runda precedenta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca primul sau meci din 2019 contra australiencei Ashleigh Barty, in optimile turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale de 823.000 de dolari. Barty (22 ani, 15 WTA) a trecut, marti, in primul tur, de letona Jelena…

- Simona Halep, locul I WTA, va incepe prima ei competitie din 2019, Sydney International, in turul al doilea, faza in care va evolua cu australianca Ashleigh Barty, locul 15 WTA, conform news.ro.Barty si-a asigurat prezenta in turul doi, dupa ce a invins-o, marti, pe letona Jelena Ostapenko,…

- Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor intr un interviu acordat celor de la The Guardian, informeaza romaniatv.net. Simona Halep si a petrecut primul Craciun acasa in ultimii 10 ani si a marturisit ca s a simtit extraordinar.M am dedicat tenisului 100 la suta de atatia ani. Acum am castigat…

- Turneul de la Sydney (7-12 ianurie) va fi primul la care Simona Halep participa in 2019, dupa ce nu s-a prezentat la cel de la Shenzhen, unde ar fi trebuit sa-si apere titlul de anul trecut. Romanca va disputa primul meci miercuri, 9 ianuarie, in Australia.Citește și: Carmen Dan a CEDAT presiunilor:…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va debuta in 2019 contra invingatoarei dintre letona Jelena Ostapenko si australianca Ashleigh Barty, in optimile de finala ale turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, potrivit site-ului WTA. …

- Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a oferit o veste îmbucuratoare despre liderul clasamentului mondial WTA. Românca a depașit problemele la spate care au facut-o sa rateze finalul sezonului 2018, inclusiv Turneul Campioanelor.

- Jucatoarea rusa de tenis Anastasia Pavliucenkova, locul 35 in ierarhia internationala, va fi adversara Simonei Halep (nr. 1 mondial si principala favorita) in optimile turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 867.766 dolari.