- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, cap de serie 3, s-a calificat duminica în sferturile de finala ale turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce l-a învins pe australianul Nick Kyrgios, cap de serie 27, cu 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4) dupa 3 ore si…

- Grigor Dimitrov (cap de serie numarul 3) a reusit o victorie entuziasmanta in fata australianului Nick Kyrgios (17 ATP), favoritul gazdelor, scor 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(4). Bulgarul s-a impus dupa un meci care a durat 3 ore si 30 de minute, urmand sa se dueleze in sferturile competitiei cu britanicul…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Lupta pentru menținerea in fruntea clasamentului WTA este insa…

- Boris Becker spera ca Simona Halep sa castige la Melbourne, fostul numar unu mondial spunand ca romanca depune cel mai mult efort.La finalul sezonului trecut, sportiva noastra a ajuns in premiera pe locul 1 in lume si pare in acest moment greu de detronat, cel putin pe termen scurt si mediu.…

- Cap de serie numarul 15, francezul Jo-Wilfried Tsonga a parasit Australian Open in runda a treia, fiind invins de australianul Nick Kyrgios (favorit 17), dupa un meci de trei ore si 21 de minute. Favoritul gazdelor s-a impus in patru seturi, scor 7-6(5), 4-6, 7-6(6), 7-6(5). In optimi s-au mai calificat,…

- Ana Bogdan (104 WTA) a invins-o pe kazaha Yulia Putintseva (54 WTA), scor 1-6, 6-2, 6-3, și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Dupa meci, sportiva din Kazahstan a surprins. Dezamagita de infrangerea cu Ana, deși a reușit sa caștige categoric primul set, acesata a aratat o lipsa de fair-play…

- HOROSCOP BERBEC Cel mai greu e atunci cand trebuie sa te imparti intre doua planuri pe care le iubesti la fel de mult. Ca e vorba de doua locuri in care te simti bine, ca sunt doua persoane la fel de importante pentru inima ta sau doua pasiuni care iti provoaca aceeasi bucurie, daca ai fi nevoit…

- Cap de serie numarul trei, Grigor Dimitrov a avut parte de un adevarat thriller in turul doi de la Melbourne, bulganul obtinand calificarea in decisiv (scor 8-6) in fata lui Mackenzie McDonald (SUA, 178 ATP, venit din calificari). Intra in material pentru a vedea rezultatele zilei de miercuri de la…

- Rafael Nadal, Roger Federer, Grigor Dimitrov sau Nick Kyrgios. Nike s-a ocupat de echipamentul numelor mari de pe tabloul masculin de la Australian Open. Și a ales roz. De ce? Fiindca totul trebuie sa fie politic. La finalul anului trecut, undeva intre sarmalele de Craciun și șampania de revelion,…

- Moment emotionant, ieri, in aula Colegiului National „Mihai Eminescu”, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la infiintarea celebrului liceu buzoian. Actualii elevi ai colegiului au avut ocazia sa se intalneasca cu fosti absolventi, astazi persoane publice, si cu autoritatile locale, prezente la festivitate.…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, numarul 3 mondial, a debutat cu dreptul la editia din acest an a Openului Australiei, invingandu-l cu 6-3, 6-2, 6-1 pe austriacul Dennis Novak, venit din calificari, intr-o partida disputata luni la Melbourne. Dimitrov (26 ani), favoritul numarul 3 la…

- Irina Begu, calificare fabuloasa in turul doi la Australian Open. A revenit de doua ori incredibil. Meci de infarc facut de Irina Begu (40 WTA), care a doborat o sportiva din Rusia, Ekaterina Makarova (31 WTA), scor 3-6, 6-4, 8-6. Jucatoarea din București a revenit incredibil. Și nu o data, ci de doua…

- Organizatorii de la Australian Open au facut azi un anunț oficial privind programul primelor doua zile ale competiției de la Antipozi. Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca partea superioara a tabloului masculin și cea inferioara a tabloului feminin, ceea ce inseamna ca Simona Halep va intra…

- Interpreta de muzica Geanina Manea a povestit despre un moment terifiant prin care a trecut, cand a fost mușcata de un caine. Geanina Manea, care a avut o relație cu Petru Mircea , fostul soț al regretatei cantarețe de muzica ușoara Madalina manole, a trecut prin clipe de groaza. Geanina Manea, despre…

- Maria Sharapova (30 de ani) a fost invitata organizatorilor Australian Open in timpul tragerii la sorți a tabloului și a vorbit despre principalele sale obiective. "Vreau sa fiu mama la un moment dat, sa termin cu turneele și competiția, dar nu a venit acel moment. Inca vreau sa joc.Locul 1 WTA este…

- Inainte de participarea la Australian Open 2018, care va incepe pe 15 ianuarie, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov și Nick Kyrigos s-au distrat intr-un turneu demonstrativ. Cei trei, alaturi de australiano Lleyton Hewitt, au participat la un meci de dublu, din cadrul turneului demonstrativ Fast 4, desfașurat…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a confirmat interesul roș-albaștrilor pentru Raul Rusescu și Cristi Tanase, doi jucatori cu afinitați roș-albastre care au impresioant in trecut in tricoul celei mai titrate echipe din Romania. "Da, este foarte adevarat ca asteptam la inceputul…

- Tenismanul australian Nick Kyrgios, locul 21 mondial, si americanul Ryan Harrison, pozitia a 47-a in ierarhia mondiala, vor juca finala turneului ATP de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 468.910 dolari. In semifinale, Nick Kyrgios a trecut sambata de bulgarul Grigor Dimitrov,…

- Bulgarul Grigor Dimtrov (3 ATP) a fost in prim-planul unui moment superb petrecut astazi, in timpul meciului caștigat in sferturile turneului de la Brisbane cu britanicul Kyle Edmund, scor 6-3, 6-7, 6-4. In setul decisiv, la scorul de 4-4, Edmund și-a sucit glezna in timpul unui schimb și s-a prabușit…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, nr. 3 mondial, s-a calificat cu dificultate, vineri, in semifinalele turneului ATP de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale in valoare de 468.910 dolari, in urma victoriei obtinute in trei seturi, 6-3, 6-7 (3/7), 6-4, in fata britanicului Kyle Edmund,…

- Judecatoarea Gabriela Blatag, membru CSM, s-a aratat nemulțumita de discursul președintelui Klaus Iohannis la ședința CSM. Aceasta a spus ca se aștepta ca președintele sa fie cel care garateaza Justiția

- Fostul lider mondial Serena Williams a anuntat, vineri, ca nu va participa la turneul de Grand Slam de la Australian Open, pe care l-a castigat in 2016, din cauza faptului ca nu s-a refacut din punct de vedere fizic.

- Serena Williams, 36 de ani, a anunțat ca nu va participa la Australian Open, deși era inscrisa pe tabloul principal. Americanca, 36 de ani, a caștigat turneul de anul trecut și urma sa revina pe teren dupa ce a nascut. Fostul lider WTA, actual loc 22, a jucat recent un meci demonstrativ, la Abu Dhabi,…

- Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Shenzen dupa ce a invins-o pe Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, scor 3-6, 6-1, 6-2. (Detalii AICI) Victoria Simonei și calificarea in sferturi inseamna foarte mult pentru jucatoarea noastra, care este sigura ca la Australian Open, primul…

- Finalul de an a fost unul ghinionist pentru Dragoș Firțulescu. Mijlocașul de creație al celor de la Beroe Stara Zagora s-a accidentat in decembrie la genunchi, avand ruptura de ligamente și trebuie sa stea pe bara șase luni. GSP.ro l-a contactat pe fotbalistul de 28 de ani pentru a afla care este situația…

- Numarul unu mondial in tenisul masculin, spaniolul Rafael Nadal, a anuntat, joi, ca se retrage din turneul ATP de la Brisbane (Australia), care va debuta pe 31 decembrie, transmite Reuters. Nadal (31 ani) a fost nevoit sa abandoneze in timpul Turneului Campionilor de la Londra, in noiembrie,…

- Tenismanul sârb Novak Djokovic, fost lider mondial, elvetianul Stan Wawrinka, precum si australienii Nick Kyrgios si Lleyton Hewitt, acesta din urma retras din activitate în 2017, au confirmat ca vor participa la turneul demonstrativ Tie Break Tens de la Melbourne, pe 10 ianuarie. Competitia…

- Simona Halep a rememorat finala de la Rolland Garros, pierduta in iunie anul acesta, in fața Jelenei Ostapenko."Am plans, mama a venit dupa mine, a fost, cred, cea mai grea zi din cariera mea, era, pur și simplu, o suferința pe care nu o pot descrie, ma durea sufletul ca n-am putut sa termin…

- Dragi buzoieni, A trecut un an de cand, datorita increderii dumneavoastra, am reușit sa trimitem in Parlament și, mai apoi, in Guvern o echipa puternica de buzoieni care sa susțina cu toata energia dezvoltarea Romaniei și, in special, a județului [...] citește mai mult Post-ul Vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- Timisoreanul Nini Dica e una dintre marile sperante ale tenisului romanesc. La doar 16 ani, sportivul a jucat finala unui turneu echivalent unui campionat mondial, Orange Bowl, a castiga finala Tennis Europe Junior Masters, echivalentul unui aur la nivel european si nu vrea sa se opreasca aici.…

- Moment important pentru Enrique Iglesias și Anna Kournikova! Cei doi au devenit parinți, dupa ce fosta jucatoare de tenis a nascut doi gemeni. Enrique și Anna sunt impreuna de 16 ani, dar acum au facut un nou pas major in relația lor. Ei vor avea un baiat și o fata pe nume Nicholas, respectiv Lucy.…

- Cateva mii de persoane i-au adus un ultim omagiu regelui Mihai, vineri, pana la pranz, in cea de-a doua zi de doliu national. Imbracati in haine cernite si tinand in maini lumanari si buchete de flori, oamenii au venit sa isi ia ramas bun de la fostul suveran.

- Noapte alba pentru moldovenii care au zburat aseara de la Barcelona, Spania, la Chișinau. Cursa cu care urmau sa ajunga a facut escala la București, deși era o cursa directa. Potrivit calatorilor, a fost nevoie de escala pentru ca Aeroportul Chișinau nu funcționa, cel puțin așa i-a anunțat echipajul.

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata seara, ca Simonei Halep ii va fi greu sa se mențina pe locul 1 in clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucatoare din circuit vor dori sa o invinga. "Simona Halep este numarul 1 mondial și speram sa stea cât mai mult acolo.…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat ca, la un moment dat, cu toții suntem singuri. Desi singuratatea are avantajele ei, trebuie sa fim extrem de atenți. Singuratatea nu inseamna izolare. Putem fi singuri, dar sa nu ne inchidem in propria bula. Teama de singuratate poate fi zdruncinata…

- "Liga Profesionista de Fotbal este profund indurerata de trecerea in nefiinta a Majestatii Sale, Regele Mihai al Romaniei. In conformitate cu Hotarare Guvernului nr. 870 / 2017, Liga Profesionista de Fotbal a decis ca toate meciurile din Liga 1 Betano din acest an sa fie precedate de un moment de…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ținut, miercuri, la Cluj-Napoca, un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai, inainte de a participa la dezbaterea ''Prepraring for the 21st century threats''. Decanul Facultații de Studii Europene, Nicolae Paun, a propus, în deschiderea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere”, desi ”lumea e libera sa protesteze”. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Venus Williams (37 de ani, locul 5 WTA) a anunțat ca nu are de gand sa se retraga prea curand, in ciuda varstei, una respectabila pentru sportul de mare performanța. Jucatoarea americana de tenis viseaza sa participe la urmatoarea ediție a Jocurilor Olimpice! Urmatoarea ediție a Jocurilor Olimpice de…

- Cristian Pantazi Foto: Hotnews SUA au trimis trei semnale in ultimele doua zile la adresa coalitiei PSD-ALDE, avertizind-o ca nu poate guverna impotriva propriului popor. Raspunsul? Piciorul apasat pe acceleratie pina la fund pentru trecerea rapida a legilor Justitiei, plus ...

- Ioana Teodora Savu a dus o lupta continua pentru a avea dreptul la o viața normala. Deși are doar 15 ani s-a luptat cu medicii romani care i-au pus un diagnostic definitiv care o imobiliza la pat.

- Boris Becker, descoperit și lansat de Ion Țiriac, a devenit, in 1985, cel mai tanar caștigator din istoria Wimbledon-ului, la 17 ani și jumatate. Fostul sportiv german vorbeste intr-un documentar ARD despre relatia cu miliardarul roman. Printre altele, a facut si o dezvaluire interesanta. Ion…

- Un calcul al jurnalistilor americanil de la "Tennismash" arata ca Simona Halep (Romania) ocupa locul 14 in clasamentul jucatorilor de tenis cu cei mai multi suporteri in mediul online! In schimb, daca ne raportam doar la circuitul WTA, Simona este a 7-a cea mai iubita jucatoare, fiind depasita doar…

- Simona Halep vine dintr-o tara mai mica decat Spania sau Germania, dar cu toate astea are mai multi suporteri pe internet decat iberica Garbine Muguruza sau nemtoaica Angelique Kerber! Halep are aproape 2 milioane de fani in social media Un calcul al jurnalistilor americanil de…

- Elvețianca Martina Hingis, vedeta circuitului profesionist feminin de tenis in anii '90, a decis sa se retraga la finalul ediției din acest an a Turneului Campioanelor, la care participa in proba de dublu, alaturi de partenera sa, taiwaneza Yung-Jan Chan, anunța cotidianul sportiv Marca. …