Stiri pe aceeasi tema

- Calificarea in turul al doilea este recompensata la Melbourne cu un premiu total de 32.500 de dolari australieni (aproximativ 23.000 de dolari americani) si cu cate 130 de puncte WTA, potrivit news.ro. Romania a ramas doar cu o echipa calificata in optimi, Monica Niculescu/Irina Bara. Romancele…

- Irina Begu si Horia Tecau fac pereche la dublu mixt, la Australian Open, proba in care va evolua si Mihaela Buzarnescu alaturi de austriacul Oliver Marach, informeaza News.ro.Begu si Tecau vor juca in primul tur contra perechii Nicole Melichar/Bruno Soares (SUA/Brazilia), cap de serie numarul…

- Simona Halep - Kaia Kanepi live video. Meciul este programat primul pe Margaret Court Arena, in sesiunea de seara, de la ora locala 19.00 si va fi LIVE VIDEO pe Eurosport. Mihaela Buzarnescu, locul 25 WTA si cap de serie numarul 25, va juca impotriva americancei Venus Williams, locul 37 WTA,…

- Simona Halep - Kaia Kanepi live video. Meciul este programat primul pe Margaret Court Arena, in sesiunea de seara, de la ora locala 19.00 si va fi LIVE VIDEO pe Eurosport. Mihaela Buzarnescu, locul 25 WTA si cap de serie numarul 25, va juca impotriva americancei Venus Williams, locul 37 WTA,…

- Premiile acordate de Federatia Romana de Tenis sunt urmatoarele: Sportiva anului – Simona Halep; Sportivul anului – Marius Copil; Sportiva anului la dublu – Irina Begu; Sportivul anului la dublu – Horia Tecau; Cea mai spectaculoasa ascensiune feminina la simplu – Mihaela Buzarnescu; Premiu special pentru…

- Petre Apostol La propunerea Federatiei Romane de Tenis, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a infiintat primul lot olimpic al Romaniei la tenis de camp, care a fost prezentat oficial la Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din Bucuresti. Printre cei 12 componenti ai lotului olimpic al Romaniei…

- "Anul viitor sper sa fie mai bun si sa fiu mai multumit. Vreau sa am un turneu ATP castigat si sa ajung in Top 50, sa raman acolo", a declarat Copil. Intrebat daca la JO de la Tokyo ar vrea sa joace la dublu mixt, Copil a raspuns: "La dublu mixt la Tokyo, Horia este luat, am ramas eu cu Florin…

- Mihaela Buzarnescu și Monica Niculescu s-au oprit in semifinalele probei de dublu de la Limoges, cele doua fiind invinse de cuplul ruso-kazah Veronika Kudermetova/Galina Voskoboeva, cap de serie numarul trei.