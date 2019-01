Australian Open: Naomi Osaka, n finala la Melbourne - Duel cu Petra Kvitova pentru marele trofeu

Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Pliskova si Naomi Osaka s-au calificat dimineața in semifinale la Melbourne, jucatoarea din Cehia obtinand o victorie epica in fata Serenei Williams dupa ce a salvat 4 mingi de meci. Williams, aflata in cautarea celui de-al 24-lea sau titlu de Mare Slem, a fost intrecuta de Pliskova, ocupanta…

- Serena Williams a condus cu 5-1 în decisiv si a ratat patru mingi de meci în întâlnirea cu Karolina Pliskova, din sferturile de finala ale AusOpen, dar spune ca nu a avut ce sa faca mai mult, deoarece sportiva ceha a jucat prea bine, scrie News.ro."Nu am facut nimic…

- Karolina Pliskova s-a impus dupa un meci de doua ore si 10 minute si ajuns pentru prima data in penultimul act, la Melbourne. Cu Serena Williams, jucatoarea din Cehia a revenit de la 1-5 in decisiv si a salvat patru mingi de meci, una la scorul de 2-5 si alte trei la scorul de 4-5. Serena…

- Naomi Osaka, campioana de la US Open, s-a impus dupa un meci de o ora si 12 minute. Cu aceasta performanta, prima a ei la Melbourne, Osaka a urcat provizoriu pe locul I WTA, devansandu-le pe Petra Kvitova din Cehia, acum pe locul 2 si pe Simona Halep, acum pe 3. In semifinale ea o va intalni…

- Romanca Simona Halep va pierde primul loc in clasamentul mondial al tenisului profesionist feminin (WTA) publicat luni, dupa ce jucatoarea ceha Petra Kvitova, cap de serie 8, s-a calificat marti in semifinalele turneului Australian Open, la Melbourne, in urma unei victorii cu 6-1, 6-4 in fata australiencei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost invinsa de americanca Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, ieri, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului. Halep (27 ani), finalista la editia trecuta, a cedat dupa o ora si 47…

- Karolina Pliskova, Naomi Osaka si Elina Svitolina s-au calificat, luni, la Melbourne, in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Karolina Pliskova (Cehia), numarul opt mondial, a trecut usor de spaniola Garbine ...

