- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu, desemnata cap de serie numarul 25, a fost invinsa de americanca Venus Williams cu 6-7 (3), 7-6 (3), 6-2, marti, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Marius Copil, singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul de simplu masculin de la Melbourne, a trecut, in runda inaugurala, de spaniolul Marcel Granollers, aflat pe pozitia 110 in clasamentul ATP, scor 6-3, 6-4, 6-4. In turul urmator, tenismenul roman, clasat pe locul 61 in clasamentul ATP,…

- Simona Halep va juca in primul tur la Australian Open cu estona Kaia Kanepi, marti, de la ora 10.00, relateaza mediafax.Meciul numarului unu mondial este primul programat pe "Margaret Court Arena", a doua ca importanta a complexului de la Melbourne, acolo unde se disputa Australian Open. De…

- Joi a avut loc tragerea de sorti la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, locul 1 WTA, o va intalni in primul tur pe Kaia Kanepi, locul 70 WTA, in timp ce Mihaela Buzarnescu, locul 25 WTA, o va intalni pe Venus Williams, locul 37 WTA.