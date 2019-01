Stiri pe aceeasi tema

- ​Frances Tiafoe a oferit faza zilei la Australian Open, dupa ce l-a învins pe Kevin Anderson, favoritul numarul cinci. Americanul s-a bucurat prea mult și a fost ajutat de un copil de mingi sa își elibereze lanțișorul, care se prinsese în gulerul tricoului.Vezi aici dibacia copilului…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Pentru calificarea in 16-imile turneului feminin, Caroline Garcia intalnește una dintre reprezentantele gazdelor, Zoe Hives. Susținerea publicului este unul dintre puținele aspecte care o pot favoriza pe australianca. Sportiva din Franța are un arsenal de lovituri…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, numarul 6 mondial, a castigat sambata turneul ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale in valoare de 527.880 dolari, in finala caruia l-a invins greu in trei seturi, 7-6 (4), 6-7 (2), 7-6 (5), pe croatul Ivo Karlovic, dupa 2 ore si 45 minute de joc.

- Sarbul Novak Djokovic, noul numar unu mondial din tenisul profesionist masculin, a fost repartizat in Grupa ”Guga Kuerten” la Turneul Campionilor 2018, in timp ce elvetianul Roger Federer (nr. 3 ATP) va fi liderul Grupei ”Lleyton Hewitt”, conform tragerii la sorti care a avut loc luni la Londra. ACTUALIZARE…

- Alex De Minaur (31 ATP) și Stefanos Tsitsipas (15 ATP) s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului Next Gen disputat la Milano. De Minaur a trecut in patru seturi de Andrey Rublev, in timp ce Tsitsipas l-a invins in trei seturi pe Frances Tiafoe. Hubert Hurkacz și Taylor Fritz au obținut și…

- Tenismanul spaniol Fernando Verdasco s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Viena, dotat cu premii totale in valoare de 2.198.250 euro, profitand de abandonul adversarului sau din sferturile de finala, francezul Gael Monfils, care s-a retras de pe teren in setul al doilea, acuzand probleme…

- Jucatorul de tenis Marius Copil uimește la ATP 500 de la Basel, turneul de casa al elvețianului Roger Federer. Aradeanul, 28 de ani și locul 93 ATP, s-a impus miercuri seara, cu scorul 7-5, 7-6 (4). Cilic, 30 de ani și locul 6 ATP, este favorit 3 la Basel. Cilic este deținator de titlu de Mare Șlem.…

- Tenismanul american Taylor Fritz (20 ani) a debutat cu dreptul la turneul ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale in valoare de 1.984.420 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-0, 7-5, pe sarbul Laszlo Djere, intr-o partida disputata luni. Fritz, numarul 57 mondial, va participa…