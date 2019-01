AUSTRALIAN OPEN 2019 // Marius Copil, 28 de ani, 61 ATP, unicul reprezentant al Romaniei pe tabloul masculin de la Australian Open, și-a aflat in acesta dimineața adversarul din primul tur de la Melbourne. Va juca impotriva spaniolului Marcel Granollers, 32 de ani, ocupantul locului 110 in clasamentul ATP. In prezent pe locul 110, Granollers a atins cel mai bun loc in 2012, cand s-a aflat pe locul 19 in clasament. ...