Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care are loc la Melbourne,…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care are loc la Melbourne,…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care are loc la Melbourne,…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care are loc la Melbourne,…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care va avea loc la Melbourne,…

- ​Cuplul format din Irina Begu și Mihaela Buzarnescu a fost eliminat in sferturile probei de dublu al competiției de la Hobart. Romancele au fost invinse de perechea Anastasia Potapova/Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-6(3). Meciul a durat o ora și 30 de minute.

- Echipa formata din Irina Begu și Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturile probei de dublu din cadrul turneului de la Hobart, dupa ce s-a impus, scor 1-6, 6-3, 10-8, in fața cuplului Kaitlyn Christian/Alexa Guarachi (SUA/Chile). Meciul a durat o ora și patru minute.

- Romania are 7 jucatori acceptati direct pe tablourile principale de simplu de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al sezonului 2019, care se va desfasura in perioada 14-26 ianuarie, la Melbourne, informeaza Mediafax.Simona Halep deschide lista de la feminin, conform clasamentului…