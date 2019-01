Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care va avea loc la Melbourne, in perioada 14-27 ianuarie. ACTUALIZARE 13 ianuarie. Australian Open demareaza la noapte, la Melbourne. Primul turneu de tenis de Mare Șlem al anului, dintre cele patru pe care le are un sezon complet, pornește la drum duminica noapte. Primele rezultate se vor iți odata cu zorii zilei de maine.…