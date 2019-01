Stiri pe aceeasi tema

- Joi a avut loc tragerea de sorti la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, locul 1 WTA, o va intalni in primul tur pe Kaia Kanepi, locul 70 WTA, in timp ce Mihaela Buzarnescu, locul 25 WTA, o va intalni pe Venus Williams, locul 37 WTA.

- Simona Halep (nr. 1 WTA, 27 de ani) o intalnește pe estona Kaia Kanepi (nr. 70 WTA, 33 de ani) in primul tur de la Australian Open 2019. Adversara a fost caracterizata alarmant de Darren Cahill: "Poate sa invinga pe oricine intr-o zi buna". 3 informații "la cald" despre Kaia Kanepi: 1. Kaia Kanepi a…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. "Va fi un meci extrem de complicat pentru Halep. Kanepi poate evolua la un nivel foarte bun. Cand se concentreaza si ii intra loviturile, e greu de batut. A aratat de ce e in stare la US Open, anul trecut. Simona raspunde provocarilor, dar va fi un meci dur. Va fi o super-partida…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va avea o adversara foarte dificila in prima runda a turneului Australian Open, cel dintai de Mare Slem al anului, pe Kaia Kanepi (Estonia), potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Melbourne. Halep (27 ani) a fost invinsa de Kanepi la…

