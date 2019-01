Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Pliskova s-a impus dupa un meci de doua ore si 10 minute si ajuns pentru prima data in penultimul act, la Melbourne. Cu Serena Williams, jucatoarea din Cehia a revenit de la 1-5 in decisiv si a salvat patru mingi de meci, una la scorul de 2-5 si alte trei la scorul de 4-5. Serena…

- Rafael Nadal s-a calificat în semifinalele de la Australian Open fara sa piarda macar un set, ibericul trecând în sferturi de Frances Tiafoe, scor 6-3, 6-4, 6-2. În penultimul act al primului Grand Slam al anului, Rafa va da peste Stefanos Tsitsipas, cel care a produs marea surpriza…

- Petra Kvitova a castigat cu 6-1, 6-4 meciul cu favorita gazdelor, Ashleigh Barty, numarul 15 mondial, si va juca in semifinale contra americancei Danielle Collins. In urma acestui rezultat Kvitova a acumulat 5770 de puncte WTA si a depasit-o pe Simona Halep, care ramane cu 5582 de puncte dupa infrangerea…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Danielle Collins este numarul 35 mondial, cea mai inalta pozitie a carierei. Ea a participat pana acum la trei editii ale US Open si anul trecut la Roland Garros si Wimbledon, dar nu a reusit niciodata sa treaca de primul tur. Anul acesta se afla in premiera pe tabloul…

- Roger Federer (3 ATP) a oferit cea mai frumoasa lovitura a zilei de duminica de la Australian Open, în partida pierduta în fața lui Stefanos Tsitsipas. În tie-break-ul setului al patrulea, la 2-1 pentru grec, Fedex și-a adjudecat un schimb de mingi intens grație unei lovituri superbe…

- ​Primul turneu de Grand Slam al anului a ramas fara finaliștii ediției de anul trecut. Roger Federer (deținatorul trofeului) și Marin Cilic au parasit competiția de la Melbourne înca din faza optimilor de finala. Campionul elvețian a fost învins de grecul Stefanos Tsitsipas (cap de serie…

- Andy Murray (31 de ani, 230 ATP) a oferit, joi noapte, 10 ianuarie, un moment emotionant: s-a prezentat la conferinta de presa de dinaintea Australian Open cu lacrimi in ochi, a stat un minut si jumatate in fata reprezentantilor mass-media, apoi si-a anuntat retragerea din tenis in acest an, potrivit…

- Simona Halep este prima nominalizare a jurnalistilor francezi, care vor sa recompenseze astfel cea mai buna jucatoare din 2018. S-A AFLAT! Cine a ajutat-o pe Simona Halep cu bani la inceputul carierei "Simona Halep astepta acel moment. Dupa esecul din finala de la Australian Open, romanca…