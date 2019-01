Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Monica Niculescu au fost invinse, ieri, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open. Cirstea (28 ani, 84 WTA) a fost intrecuta fara drept de apel de suedeza Rebecca Peterson (23 ani, 64 WTA), scor 6-4, 6-1, in doar 61 de minute. Scandinava a…

- Mihaela Buzarnescu, locul 25 WTA si cap de serie numarul 25, va juca impotriva americancei Venus Williams, locul 37 WTA, tot pe terenul Margaret Court, dar in ultimul meci al sesiunii de dimineata. Pe terenul 12, Marius Copil, locul 61 ATP, va evolua cu spaniolul Marcel Granollers, locul 110 ATP, dar…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va avea o adversara foarte dificila in prima runda a turneului Australian Open, cel dintai de Mare Slem al anului, pe Kaia Kanepi (Estonia),...

- Simona Halep, locul I WTA, finalista ultimei editii, va evolua cu estona Kaia Kanepi, locul 70 WTA, in mansa I a Australian Open, primul grand slam al anului, conform news.ro.Kanepi a invins-o pe Halep, anul trecut, in primul tur al US Open, cu 6-2, 6-4. Romanca s-a impus si ea, in prima lor…

- Simona Halep a primit inca un premiu dupa sezonul de vis 2018. Federatia Internationala de Tenis a anuntat ca romanca este campioana mondiala a anului.Finalista la Australian Open, campioana la Roland Garros si la alte doua turnee de simplu, Simona a primit inca o confirmare dupa ce a terminat…

- Australianul Darren Cahill, care a pregatit-o in ultimii ani pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep, actualul lider mondial, a fost nominalizat de WTA la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2018. In acest an, Cahill a ajutat-o pe Halep sa castige primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros.…

- Simona Halep a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018, aceasta fiind pentru prima data când jucatoarea de tenis din România câstiga trofeul. Astfel, Simona Halep le-a devansat pe Angelique Kerber, Petra Kvitova, Naomi Osaka si Caroline Wozniacki.…