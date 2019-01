Stiri pe aceeasi tema

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Irina Maria Bara (23 ani, 155 WTA) va juca in prima runda a calificarilor cu grecoaica Valentini Grammatikopoulou (21 ani, 171 WTA). Cele doua s-au mai infruntat de doua ori pana acum, jucatoarea elena castigand cu 6-1, 6-3, in 2012, in calificarile unui turneu futures la Antalya,…

- * Simona Halep (1WTA), finalista editiei trecute, Monica Buzarnescu (24 WTA), Irina Begu (67 WTA), Ana Bogdan (76 WTA), Sorana Cirstea (85 WTA) si Monica Niculescu (100 WTA), sunt jucatoarele din Romania direct acceptate pe tabloul principal de simplu la primul turneu de Grand Slam din 2019, Australian…

- Simona Halep, locul I WTA, finalista editiei trecute, Monica Buzarnescu, locul 24 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 67 WTA, Ana Bogdan, locul 76 WTA, Sorana Cirstea, locul 85 WTA, si Monica Niculescu, locul 100 WTA, sunt jucatoarele din Romania direct acceptate pe tabloul principal de simplu la primul…

- Simona Halep, care va reveni in competitii la turneul de la Sydney (7-12 ianuarie), s-a apropiat astfel la 15 saptamani de Caroline Wozniacki, in topul jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute pe primul loc in clasamentul WTA. Simona Halep se distreaza la munte cu Darren Cahill.…