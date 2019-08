Australia - Vremea severă a făcut o victimă; trafic aerian perturbat şi mii de locuinţe afectate de pene de curent O femeie a decedat, mai multe curse aeriene au fost anulate pe aeroporturile din Sydney si Melbourne, iar numeroase proprietati au ramas fara electricitate, vineri, din cauza rafalelor puternice de vant care au maturat statele din sud-estul tarii, relateaza Reuters.



O femeie aflata intr-o masina a murit dupa ce un arbore s-a prabusit pe autovehiculul care se deplasa pe un drum din statul Victoria. Doi copii si un barbat aflati in aceeasi masina au fost spitalizati, a indicat politia.



Rafalele puternice de vant, de 100 km/h, au luat pe sus acoperisul unui azil din apropiere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

