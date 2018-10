Stiri pe aceeasi tema

- Australia a anuntat vineri ca va inchide un centru de detentie pentru solicitanti de azil extrem de controversat, situat in Insula Craciunului, in Oceanul Indian, subliniind astfel succesul politicii sale foarte dure impotriva refugiatilor care incearca sa ajunga in mod ilegal pe teritoriul sau,…

- LG Electronics (LG) prezinta soluțiile LG ThinQ la IFA 2018, punandu-și in valoare inovațiile și viziunea in cadrul cunoscutului targ de la Berlin, intre 31 august și 5 septembrie. LG va pune accent pe modul in care soluțiile sale avansate LG ThinQ sunt create pentru a transforma in realitate, pentru…

- In contextul viitorului Cadru Financiar Multianual, Grupul PPE subliniaza necesitatea unei Politici Agricole Comune bine finanțate, a carei pondere in bugetul total al UE ar trebui sa fie cel puțin menținuta pentru a se asigura ca sectorul agricol este sustenabil din punct de vedere economic,…

- Proiectele din PNDL, o sansa mare pentru localitatile rurale teleormanene de a avea conditii de trai ca cele urbane in Politic / on 10/08/2018 at 09:47 / In urma cu mai multe luni, in primavara, cand entuziasmul era mai mare, publicam in Ziarul Teleormanul doua materiale de presa in care faceam cateva…

- Rurale, Petre Daea, a emis, vineri – 3 august, Ordinul nr. 1.295/2018, privind masuri de actiune pentru combaterea pestei porcine africane, actul normativ instituind noi obligatii si restrictii, nu doar pentru proprietarii din sectorul zootehnic, ci si pentru proprietarii si utilizatorii de terenuri…

- Zonele neatinse de om din oceanele lumii dispar rapid, doar 13% din totalul acestor suprafete intinse de apa putand fi clasificate drept salbatice, conform unui studiu realizat in Australia, citat de DPA. Regiunile de coasta, unde aproximativ 40% din populatie ...

- Persoanele care desfasoara in mod regulat activitati fizice ar avea un risc redus de a suferi un atac de cord chiar si in zonele cu niveluri moderate si ridicate de poluare generata de trafic, conform unui studiu efectuat in Danemarca, citat joi de APP. Nivelurile ridicate de dioxid de…

- De cateva saptamani, Romania se afla sub imperiul ploilor si inundatiilor. Zilnic, hidrologii emit coduri de avertizare pentru inundatii pe diverse rauri din tara, semn ca situatia este destul de grava si zone locuite sunt in pericol. Ca de fiecare data, in ajutorul localnicilor care isi vad agoniseala…