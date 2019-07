Australia va organiza în maximum trei ani un referendum privind recunoaşterea aborigenilor prin Constituţie "Voi dezvolta si voi prezenta o optiune de consens pentru recunoasterea constitutionala, care sa fie supusa la referendum in actualul mandat parlamentar", a anuntat Wyatt intr-un discurs televizat la nivel national. "Recunoasterea constitutionala este prea importanta pentru a nu fi inteleasa si prea importanta pentru a fi grabita", a aratat ministrul, adaugand ca a inceput deja sa solicite opiniile liderilor aborigeni. Urmatoarele alegeri parlamentare vor avea loc in 2022.



