Australia va aloca 340 milioane de dolari pentru forţele speciale Australia va aloca 500 milioane de dolari australieni (340 milioane de dolari SUA) pentru a creste capabilitatea fortelor sale speciale, prima etapa a unui plan de 3 miliarde de dolari SUA pe 20 de ani, despre care guvernul a afirmat luni ca va permite o capacitate mai buna de reactie la amenintarile de securitate interne si externe, transmite Reuters. Aceste cheltuieli survin dupa o serie de incidente de securitate rasunatoare produse in ultimii ani la Sydney si Melbourne, precum si in contextul aspiratiilor Australiei de a juca un rol mai important in zona Pacificului, unde China incearca sa-si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

