Australia: Un ministru propune interzicerea primirii de noi migranţi în metropole Unii dintre noii migranti in Australia ar putea fi fortati sa se mute in orase mai mici si regiuni rurale in loc de orase mari precum Sydney si Melbourne, a declarat marti un ministru al guvernului, informeaza dpa. Conform propunerii, unora dintre noii imigranti li se va interzice sa traiasca in cele mai populate orase din tara timp de pana la cinci ani pentru reducerea aglomeratiei, potrivit lui Alan Tudge, ministru al populatiei si oraselor. Ambuteiajele in cele mai mari orase din Australia costa 25 de miliarde de dolari australieni (17,7 miliarde de dolari SUA) pe an, preconizandu-se sa creasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

